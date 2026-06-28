Deputada cobra rigor na investigação após prisão de vereador de Lauro de Freitas

A deputada federal Ivoneide Caetano (PT) utilizou as redes sociais para se pronunciar sobre a prisão em flagrante do Presidente da Câmara Municipal de Lauro de Freitas, vereador João Raimundo Damacena dos Santos, conhecido como Juca (PSDB), acusado de agredir a ex-companheira.

Na publicação, a parlamentar classificou o episódio como mais um caso de violência contra a mulher e destacou que agentes públicos devem atuar como exemplo no combate a esse tipo de crime

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Em sua manifestação, Ivoneide também reforçou a necessidade de fortalecer políticas públicas de proteção às mulheres, cobrou uma investigação rigorosa do caso e incentivou vítimas de violência a denunciarem os agressores.

Pronunciamento

“Mais uma vez, abrimos os noticiários e nos deparamos com mais um caso de violência contra as mulheres, contra uma mulher. Desta vez, envolvendo justamente quem deveria dar o exemplo: o presidente da Câmara de Lauro de Freitas, que foi preso sob denúncia de violência contra a mulher.”

Durante pronunciamento, a parlamentar também lembrou as ações que vêm sendo produzidas pelo governo Lula (PT) para enfrentar a violência contra a mulher.

“Enquanto o presidente Lula fortalece a nossa luta com campanhas, informações e políticas públicas para o Brasil inteiro, a gente vê uma autoridade, que deveria ter o dever legal de ajudar nessa luta, se envolvendo em episódios como esse.”

Deputada Ivoneide Caetano (PT) - Foto: Cássio Moreira / Ag. A TARDE

“Então, mais uma vez, eu quero chamar a atenção para a importância desse nosso movimento, Mulheres Vivas, desse movimento que fazemos em todo o estado, porque é uma luta de todo mundo. Não é uma luta só das mulheres, é uma luta dos homens, de todos os cidadãos e das autoridades.”

“Inclusive, quero pedir às autoridades empenho para investigar esse caso, porque a gente não pode deixar nenhum agressor impune.”

A deputada ainda reforçou a orientação para que as mulheres denunciem os casos de violência. “E digo às mulheres: denunciem. Ligue 180. Nós estamos juntas nessa luta, juntas pelo fim do feminicídio.”

Veja vídeo

Prisão do vereador

O pronunciamento da deputada ocorreu após a prisão em flagrante do presidente da Câmara Municipal de Lauro de Freitas. Segundo a Polícia Civil, João Raimundo Damacena dos Santos foi detido na sexta-feira, 26, após ser acusado de agredir a ex-companheira em um estabelecimento comercial localizado no bairro da Pituba, em Salvador.

De acordo com a corporação, a ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), na Casa da Mulher Brasileira. A Polícia Militar informou que equipes da 13ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas para atender a denúncia e, ao chegarem ao local, teriam sido desacatadas pelo parlamentar.

O vereador e a vítima foram conduzidos à unidade policial, onde o caso foi formalizado. Conforme informações divulgadas pela TV Bahia, a mulher é advogada e teria mantido um relacionamento com o parlamentar. Até o momento, não foram divulgadas as circunstâncias que motivaram a agressão.

Combate à violência contra a mulher

Ao concluir o pronunciamento, Ivoneide Caetano voltou a defender o fortalecimento da rede de proteção às mulheres e ressaltou que o enfrentamento à violência de gênero deve envolver toda a sociedade, reforçando a importância da denúncia e da responsabilização dos agressores.