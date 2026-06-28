Frota da Universal: veja as 5 aeronaves da igreja de Edir Macedo

Siga o A TARDE no Google

O patrimônio acumulado pelo bispo Edir Macedo vem sendo desvendado após o líder religioso ter se tornado alvo da Polícia Federal (PF), e o que a corporação vem descobrindo nos últimos dias impressiona.

A Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd), fundada ainda nos anos 70 por Edir Macedo, é dona de uma frota com cinco aeronaves, sendo três jatinhos e dois helicópteros, avaliadas em R$ 178 milhões.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre as aeronaves da Iurd, há um bombardier BD-700-1A10, considerado um bimotor executivo de alta performance, grande porte e alcance intercontinental. O jato foi importado dos Estados Unidos pela entidade religiosa por R$ 75,6 milhões.

Segundo o portal Metrópoles, além dos três jatinhos e dois helicópteros, a Iurd possui duas reservas de marcas, que é o primeiro passo antes de registrar uma aeronave. Na prática, isso significa que a frota aérea de Edir Macedo pode ser maior ainda nos próximos anos.

Veja as aeronaves da frota da Iurd:

Jato. Modelo: Embraer EMB-505, Valor: R$ 16.513.643,00

Jato. Modelo: Bombardier BD-700-1A10. Valor: R$ 75.633.600,00

Jato. Modelo: Dassault Aviation Falcon 2000EX (Easy). Valor: R$ 31.000.000,00

Helicóptero. Modelo: Bell Helicopter 430. Valor: R$ 4.000.000,00

Helicóptero. Modelo: Bell Helicopter 429. Valor: R$ 50.994.647,00

Operação

Edir Macedo é investigado na Operação Miragem, deflagrada na última terça-feira, 23, pela PF para desarticular suposto esquema de fraudes contra o Sistema Financeiro Nacional no âmbito da gestão do Banco Digimais, que é controlado pelo líder religioso.

A Justiça Federal determinou o cumprimento de mandados de busca e apreensão, quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados e sequestro e bloqueio de bens e valores de até R$ 670,3 milhões.

Edir Macedo só não foi alvo dos mandados de busca e apreensão por residir no exterior, segundo a PF.