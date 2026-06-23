Justiça autoriza quebra de sigilos de Edir Macedo e Igreja Universal

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A Justiça Federal autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, na condição de controlador do Banco Digimais.

A medida é o principal desdobramento da Operação Miragem, deflagrada nesta terça-feira, 23, pela Polícia Federal (PF) para investigar fraudes e manipulações contábeis na instituição financeira.

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Busca e apreensão

A ação, concentrada na capital paulista, cumpriu nove mandados de busca e apreensão. Por determinação judicial, também foi determinado o bloqueio de até R$ 670 milhões em bens e valores dos investigados.

De acordo com a Polícia Federal, os envolvidos teriam maquiado balanços contábeis para ocultar perdas e melhorar artificialmente a situação financeira do banco. As investigações apontam a ocultação de cerca de R$ 480 milhões em créditos vencidos e inadimplentes.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta, inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis e realização de operação de crédito vedada. O processo segue em andamento e não há condenação contra os investigados.

Foram alvos dos mandados os executivos:

Marcelo de Lima Brasil

João Alves de Campos,l

Rodrigo Ruggero

João Luiz Urbaneja

Thiago Rodrigues Urbaneja

José Roberto Giancoli Filho

Rodrigo Balassiano

Banco Digimais S.A

ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Quebra de sigilo

Além de Edir Macedo e dos executivos citados acima, tiveram os sigilos fiscal e bancário rompidos as empresas:

B.A. Empreendimentos e Participações S/A

Bless Capital Gestora de Recursos

Digimais Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Rocha Silva Consultoria e Estruturação (Marcos Serviços de Consultoria Ltda)

Fundos EXP 1 FIDC-NP

Guidare FIM CP

Hermon FIDC-NP RL

ID 112 FIDC-NP