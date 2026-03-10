Menu
FGTS

Caixa libera saque calamidade de até R$ 6,2 mil em Ribeira do Amparo

Medida foi autorizada após tempestades atingirem a cidade

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

10/03/2026 - 7:03 h

Medida foi autorizada após as tempestades
A Caixa Econômica Federal liberou o saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores do município de Ribeira do Amparo, no interior da Bahia. A medida foi autorizada após as tempestades que atingiram a cidade e pode ser solicitada diretamente pelo Aplicativo FGTS.

De acordo com a instituição, moradores das áreas afetadas, conforme mapeamento da Defesa Civil municipal, poderão pedir a liberação do recurso até 1º de junho de 2026.

Para ter direito ao benefício, o trabalhador precisa ter saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível.

O pedido é feito de forma totalmente digital, pelo celular, sem necessidade de ir até uma agência. No momento da solicitação, o trabalhador pode indicar uma conta da Caixa, incluindo a Poupança Digital Caixa Tem, ou de outro banco, para receber o valor sem custos.

Como solicitar o saque

Para pedir o saque calamidade, o trabalhador deve:

  • Baixar ou acessar o Aplicativo FGTS e fazer o cadastro;
  • Selecionar a opção “Solicitar saque” no menu;
  • Escolher “Calamidade pública” e informar o município;
  • Inserir CEP e número da residência;
  • Enviar os documentos solicitados;
  • Indicar a conta bancária para recebimento do valor.
  • Documentos necessários
  • Entre os documentos exigidos estão:
  • Documento de identidade (RG, CNH ou passaporte);
  • Selfie com o documento de identificação;
  • Comprovante de residência emitido até 120 dias antes do decreto de calamidade.

Caso o trabalhador não possua comprovante de residência em seu nome, também poderão ser aceitas declaração do município ou declaração própria, cujas informações serão verificadas pela Caixa nos cadastros do Governo Federal.

O Aplicativo FGTS está disponível gratuitamente para celulares com sistemas Android e iOS.

caixa econômica federal FGTS ribeira do amparo Saque Calamidade Tempestades Bahia

x