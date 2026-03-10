Caixa libera saque calamidade de até R$ 6,2 mil em Ribeira do Amparo

Medida foi autorizada após as tempestades - Foto: Prefeitura de Ribeira do Amparo

A Caixa Econômica Federal liberou o saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores do município de Ribeira do Amparo, no interior da Bahia. A medida foi autorizada após as tempestades que atingiram a cidade e pode ser solicitada diretamente pelo Aplicativo FGTS.

De acordo com a instituição, moradores das áreas afetadas, conforme mapeamento da Defesa Civil municipal, poderão pedir a liberação do recurso até 1º de junho de 2026.

Para ter direito ao benefício, o trabalhador precisa ter saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível.

O pedido é feito de forma totalmente digital, pelo celular, sem necessidade de ir até uma agência. No momento da solicitação, o trabalhador pode indicar uma conta da Caixa, incluindo a Poupança Digital Caixa Tem, ou de outro banco, para receber o valor sem custos.

Como solicitar o saque

Para pedir o saque calamidade, o trabalhador deve:

Baixar ou acessar o Aplicativo FGTS e fazer o cadastro;

Selecionar a opção “Solicitar saque” no menu;

Escolher “Calamidade pública” e informar o município;

Inserir CEP e número da residência;

Enviar os documentos solicitados;

Indicar a conta bancária para recebimento do valor.

Documentos necessários

Entre os documentos exigidos estão:

Documento de identidade (RG, CNH ou passaporte);

Selfie com o documento de identificação;

Comprovante de residência emitido até 120 dias antes do decreto de calamidade.

Caso o trabalhador não possua comprovante de residência em seu nome, também poderão ser aceitas declaração do município ou declaração própria, cujas informações serão verificadas pela Caixa nos cadastros do Governo Federal.

O Aplicativo FGTS está disponível gratuitamente para celulares com sistemas Android e iOS.