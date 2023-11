Camaçari registra noite violenta com três mortes | A TARDE

A noite de sábado, 4, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, teve o registro de três mortes por arma de fogo. Uma quarta pessoa também foi baleada e foi encaminhada à uma unidade hospitalar, o estado de saúde dela é incerto.

De acordo com informações da página Minha Camaçari, dois homicídios foram registrados no condomínio Algarobas e o terceiro ocorreu no bairro do Parque Veder II.

Os crimes serão investigados pela 4ª Delegacia de Homicídios.