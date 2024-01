Câmeras flagram momento exato que empresário é atropelado na Bahia | A TARDE

Câmeras de segurança flagraram o momento exato em que o empresário Eder Argolo Martins, de 32 anos, foi atropelado na BR-101, em trecho que pertence a cidade de Buerarema, no sul da Bahia.

O caso aconteceu na última terça-feira, 9. Segundo informações de pessoas próximas, a vítima havia saído para fazer uma corrida pela manhã quando foi atingido pelo veículo.

Nas imagens, é possível ver que o motorista que atropelou Eder Martins perde totalmente o controle do carro e sai da pista. O empresário passava no momento e até tentou escapar, mas acabou indo para o mesmo lado do veículo.

Com o forte impacto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do automóvel não prestou socorro e fugiu em seguida.

