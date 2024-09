Câmeras flagram tentativa de homicídio contra mototaxista na Bahia; veja

O caso aconteceu na tarde de segunda-feira, 16, em Candeias - Foto: Reprodução

Imagens de circuito de segurança flagraram o momento exato em que um mototaxista é vítima de uma tentativa de homicídio. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira, 16, na Avenida Antonio Paterson, bairro Triângulo, em Candeias.

No vídeo, é possível ver a vítima conversando com dois colegas, quando dois homens em uma motocicleta se aproximam e efetuam os disparos. Os tiros seguem mesmo com o mototaxista ao chão. Em seguida, os criminosos fogem do local.



Conforme a Polícia Civil, o homem foi socorrido para o posto Médico Luiz Viana Filho e posteriormente transferida para o Hospital Geral de Candeias.

A 20ª Delegacia Territorial (DT -Candeias) investiga as circunstâncias e autoria.