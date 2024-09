Morre jovem baleado durante abordagem na Valéria, em Salvador

O serviço de transporte público foi suspenso na região. - Foto: Polícia Militar da Bahia

Morreu, nesta segunda-feira, 16, um dos jovens que foi baleado enquanto andava de motocicleta na localidade "Lagoa da Paixão", no bairro de Valéria, em Salvador. O incidente aconteceu na noite de domingo, 15.

Wendel de Aragão Pinto Ferreira dos Santos, de 18 anos, foi atingido por um tiro na barriga e estava internado em estado grave no Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com Polícia Civil, a informação que consta no registro da ocorrência é de que Wendell e outro outro jovem, também de 18 anos, estavam em uma moto, sem capacete e sem habilitação, na Rua Morada da Lagoa, e "se assustaram quando avistaram viaturas da Polícia Militar".

Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu após confronto entre a dupla e equipes da corporação na rua Morada da Lagoa. As famílias deles e moradores contestam essa versão. As famílias dos jovens e moradores contestam essa versão e alegam que eles não tinham envolvimento com a criminalidade.

Por conta da situação, moradores de Valéria protestaram na manhã desta segunda-feira, 17, contra a violência policial no bairro. O serviço de transporte público foi suspenso na região.

Confira a nota da Polícia Militar:



De acordo com informações da ocorrência, na noite de domingo (15), policiais da 31ª CIPM realizavam rondas no bairro Valéria, quando, na localidade conhecida como Iraque, se depararam com homens armados embarcados em motocicletas. Ao perceberem a presença da polícia, os suspeitos atiraram contra a guarnição, que revidou. Após o confronto, foram encontrados dois suspeitos feridos. Na prestação de socorro, houve um início de tumulto e a população não aceitou que a pm encaminhasse os indivíduos para atendimento hospitalar, os quais foram socorridos por populares.