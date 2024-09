Transporte público é suspenso na Estrada do Derba após morte de jovem

Viatura da Polícia Militar na Estrada do Derba - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Os moradores de Valéria amanheceram sem ônibus nesta terça-feira, 17. A suspensão ocorreu após dois jovens serem baleados enquanto andavam de moto na noite de domingo, 15. Um deles morrreu na segunda-feira, 16. Os moradores alegam violência policial e realizaram na manhã uma manifestação, em quealguns homens tentaram atravessar dois ônibus no meio da Estrada do Derba.

A Secretaria de Mobilidade (Semob) confirmou a suspensão do atendimento de transporte público nas regiões de Lagoa da Paixão, Vista Alegre e Valéria.

De acordo com a Semob, os coletivos estão circulando pela BA-528 (Estrada do Derba), mas não estão acessando essas localidades. Em Fazenda Coutos, o serviço de transporte foi mantido com alteração de itinerário: as linhas que utilizam a BA-528 foram desviadas para a Avenida Afrânio Peixoto e seguem seus itinerários de origem a partir dali.

O presidente da INTEGRA alegou falta de segurança como principal causa para a suspensão do serviço “A paralisação dos ônibus ocorreu por total falta de segurança para os passageiros, rodoviários e os veículos das empresas”.



Agentes da Semob e prepostos da Integra estão monitorando a circulação dos coletivos.