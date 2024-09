Manifestantes tentam atravessar ônibus na Estrada do Derba; veja vídeo

- Foto: Reprodução / TV Record

Um grupo de moradores do bairro de Valéria fez uma manifestação na Estrada do Derba, após dois jovens serem baleados enquanto andavam de moto na noite de domingo, 15, na localidade "Lagoa da Paixão", em Valéria. Os moradores alegam violência policial. Durante a manifestação, alguns homens tentaram atravessar dois ônibus no meio da Estrada do Derba.

Imagens da TV Record mostram o exato momento em que os ônibus são parados por homens encapuzados e os passageiros descem dos veículos. No entanto, a Polícia Militar chegou rapidamente ao local e desarticulou a ação.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o Secretário da Segurança Públicam Marcelo Werner disse, que assim que a pasta tem conhecimento de qualquer ação do tipo todas as forças são mobilizadas, para que protejam tanto o patrimônio mas também aos moradores e que A Polícia Civil e o DPT foram acionados para investigar o caso.



"Assim que temos conhecimento de qualquer manifestação, todas as forças de segurança são mobilizadas. Então houve a mobilização da Polícia Militar, com o reforço do policiamento, do Corpo de Bombeiros, para evitar qualquer tipo de dano ao patrimônio e às pessoas presentes. A Polícia Civil e o DPT foram acionados para investigar o eventual fato noticiado a partir de qualquer evento ou manifestação. Isso está sendo feito. De imediato, o protocolo é acionado para realizar a investigação. É importante destacar que lamentamos qualquer evento que envolva a morte de pessoas", explicou.

Wener também explicou que algumas ações acontecem em razão do combate às facções criminosas, mas que a inteligência monitora e ações de prevenção são implementadas. No entanto, quando algum tipo de ação dessa natureza ocorre, as forças de segurança tomarão as medidas cabíveis.

"Sabemos que, muitas das vezes, isso se dá em razão do enfrentamento às facções, em específico, na tentativa que elas têm de impor a violência à comunidade ou de realizar uma invasão. A gente monitora isso pela inteligência, faz várias ações de prevenção e, quando ocorre algum tipo de fato dessa natureza, de imediato, as forças de segurança farão atuação específica e começarão todas as medidas cabíveis para alcançar os responsáveis e levá-los à justiça, como aconteceu em casos anteriores deste ano, onde pessoas que tinham sido perpetradoras de incêndio a ônibus foram alcançadas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, presas e colocadas à justiça", relatou.