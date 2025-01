Caminhão-tanque e carro colidem em trecho da BR-116 na Bahia

Carreta subiu um guard rail e parou no formato de ”L” - Foto: Reprodução / Blog do Marcod Frahm

Um caminhão-tanque e um veículo de passeio colidiram na manhã deste sábado,18, na altura do KM 650 da Rodovia Santos Dumont, trecho da BR-116 entre os municípios de Jequié e Jaguaquara.

Segundo informações do Blog de Marcos Frahm, o caminhão-tanque vinha de Jequié, e é utilizado para o transporte de leite, mas estava vazio no momento do acidente. Informações iniciais apontam que a colisão teria ocorrido quando o carro tentava uma ultrapassagem.

Três pessoas de uma família que teria saído de São Paulo ocupavam o carro e não sofreram ferimentos com o impacto da batida. O trânsito no local chegou a ser interrompido, depois que a carreta subiu um guard rail e parou no formato de ”L”, mas o tráfego já foi liberado.