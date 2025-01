Caminhoneiro resgatado após desabamento de ponte será sepultado na Bahia

O corpo do caminhoneiro havia sido localizado no domingo, 29 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O corpo de Beroaldo dos Santos, caminhoneiro de 56 anos que morreu após o desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga o Maranhão ao Tocantins, será sepultado na cidade de Amélia Rodrigues, na Bahia, onde morava.

A informação foi divulgada por familiares, que fizeram o reconhecimento do corpo nesta quinta-feira, 2, um dia depois do resgate nas águas do rio Tocantins. O corpo havia sido localizado no domingo, 29, dentro da água, na cabine da carreta que ele dirigia. A data e o horário do sepultamento não foram detalhados.

Beroaldo dos Santos é alagoano e trabalhava como caminhoneiro há 30 anos. Ele estava sozinho na carreta no momento do acidente. Segundo o g1, o veículo saiu de Arraias (TO) com destino a Imperatriz (MA) e estava carregado com 76 toneladas de ácido sulfúrico, mas não houve vazamento.

Outras cinco pessoas seguem desaparecidas nas águas do rio. Elas foram identificadas como: Alessandra do Socorro Ribeiro, 50 anos, Salmon Alves Santos, 65 anos, Felipe, Giuvannuci Ribeiro, 10 anos, Marçon Gley Ferreira, 42 anos, Gessimar Ferreira da Costa, 38 anos.