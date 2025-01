Buscas continuam nesta quinta após queda de ponte no Rio Tocantins

Uma das carretas que caiu estava carregada de ácido sulfúrico - Foto: Bombeiros Militar | Governo do Tocantins

Completa nesta quinta-feira, 2, o segundo dia de resgates das pessoas desaparecidas após a queda da ponte do Rio Tocantins. A missão coordenada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) ajuda a resgatar e localizar as pessoas entre os municípios de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO).

O acidente aconteceu em 22 de dezembro. Segundo os bombeiros as buscas desta quinta vão se concentrar somente na superfície, visto que o objetivo é encontrar corpos de vítimas que possam ter flutuado nas proximidades do local da tragédia.

Na última quarta, 1, as atividades começaram por volta das 6h. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão (CBMMA), Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins (CBMTO), Corpo de Bombeiros do Estado do Pará (CBMPA) e Marinha do Brasil, se reuniram no Posto de Comando da Operação, onde definiram estratégias com o objetivo de resgatar quatro corpos, entre eles um na cabine de um caminhão e os outros três no interior de uma caminhonete, submersos a uma profundidade de 40 metros.

Foi encontrado e retirado das ferragens do caminhão o corpo de um homem, de 51 anos, por volta das 11h, pelos militares do CBMTO. Socorristas do DF também realizaram mergulhos de inspeção para localizar as vítimas que supostamente estariam no interior da caminhonete, mas ainda não foi confirmado.

As operações no local foram encerradas às 18h e os mergulhos foram inviabilizados na terça-feira, 31, devido à abertura das comportas da represa.

Em pronunciamento no último domingo, 29, o comandante-geral do CBMDF, coronel Leonardo Raslan, afirmou que os militares seriam enviados após solicitação do Governo do Estado do Maranhão e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). "Estamos nos preparando para enviar oito mergulhadores com a logística necessária para atuar na situação complexa de alta exigência técnica", afirmou o coronel.

O capitão Lauton, chefe da delegação que partiu para a missão, informou ainda que equipamentos também estão sendo enviados para ajudar na operação de resgates. "Juntamente com os equipamentos que estamos levando, como cilindros, estamos também levando material com carga para reflutuar 22 toneladas de material submerso", reforçou.

O acidente deixou 12 mortos confirmados e lançou 10 veículos no rio, entre os veículos estavam caminhões carregados com cargas perigosas, como ácido sulfúrico e agrotóxicos. Cinco pessoas seguem desaparecidas.