Campanha Natal Solidário 2023 vai permitir dedução no imposto de Renda | A TARDE

Se a existência de um projeto beneficente já é motivo de celebração, imagine dois? E foi comemorando em dose dupla que a Fecomércio Bahia lançou, na noite desta terça-feira, 17, a 10ª edição do Natal Solidário 2023, que, neste ano, tem como mote "Há dez anos fazendo gente brilhar” e traz a dedução no Imposto de Renda como novidade. Durante o lançamento, realizado no Teatro Sesc Casa do Comércio, foi comemorado ainda os 20 anos do programa Mesa Brasil Sesc ao som do cantor Gerônimo Santana.

O Natal Solidário arrecada alimentos não perecíveis, roupas, materiais de limpeza e higiene e brinquedos para doar a entidades que atendem crianças e idosos na Bahia. Neste ano, a ação traz ainda uma super novidade: a dedução no imposto de renda para quem fizer doações em dinheiro, fruto de uma parceria com o Fundo Estadual de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Fecriança), vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH).

Para o presidente do Sistema Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes, o Natal Solidário fortalece ainda mais a atuação do Mesa Brasil, um dos pilares da atuação do Sesc no Brasil na Bahia. "Dialogam entre si com a mesma identidade: a social. "

Nós vivemos com o Mesa Brasil há muitos anos e agora temos também o Natal Solidário. O Mesa Brasil é um dos pilares da atuação do Sesc no Brasil e na Bahia. A maioria das instituições credenciadas nesse programa é também beneficiada pela arrecadação do Natal Solidário, que é um sucesso e já está em sua 10ª edição. O Mesa Brasil é encarregado de toda a logística de distribuição das doações ao final do ano, ou seja, eles conversam entre si. Portanto, estamos muito felizes em comemorar os 20 anos do Mesa Brasil e as 10 edições do Natal Solidário juntos!”, celebrou o presidente

Presidente do Sistema Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes | Foto: Denisse Salazar / Ag. A TARDE

Atualmente a campanha há mais de 200 entidades assistidas, entre capital e interior. Somente nos últimos três anos foram arrecadas mais de 900 toneladas de donativos. Já o Mesa Brasil Sesc, ao longo de duas décadas já distribuiu quase 27 mil toneladas de alimentos para mais de 1.223 instituições associadas em toda o estado, atendendo mais de 244 mil pessoas.



Entre as instituições beneficiadas está a Associação Cidadão Consciente (ACC), situada no Saboeiro, em Salvador. Segundo presidente da instituição, Cira Luz, as doações têm sido indispensáveis para todo o público assistido pela ACC. "Temos projetos de capoeira, bombeiro militar e diversas ações que abrangem pessoas de várias idades. Ter ajuda do Mesa Brasil, é, sem dúvidas, um divisor de águas. É um projeto essencial, que dá suporte não só a minha, mas como todas as outras entidades", celebra.

Para fazer parte, basta ter vontade e querer ajudar o próximo. "Qualquer pessoa que queria ser doador pode entrar em contato com o Mesa, sendo pessoa física ou jurídica .As doações podem ser feitas por pix e em qualquer unidade do Sesc do interior e capital da Bahia. Em breve, serão abertos pontos de doação em shoppings e outros estabelecimentos comerciais. Mas só basta mesmo ter vontade e querer ajudar o próximo", explica a gerente de Programa Assistência do Sesc, Julianna Nejaim.

Julianna Nejaim, gerente do Programa Assistência do SESC na Bahia | Foto: Denisse Salazar / Ag. A TARDE

ENCERRANDO COM CHAVE DE OURO



Fechando o lançamento e a celebração, cantor Gerônimo subiu ao palco já embalado na música 'Carinhoso', de Pixinguinha e João de Barro. Porém, o momento mais esperado pelo público foi a apresentação da música 'É d'Oxum'.



"É um prazer fazer parte dessa história", celebrou Gerônimo.

Cantor Gerônimo Santana | Foto: Denisse Salazar / Ag. A TARDE