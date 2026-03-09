ACIDENTE FATAL
Cantor morre após colidir moto em poste na Bahia
Morte causou grande comoção entre fãs, amigos e familiares
Por Leilane Teixeira
O cantor Sávio Cruz Barroso, de 27 anos, morreu após sofrer um acidente de moto na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia. A ocorrência foi registrada no domingo, 8, segundo informações da Polícia Civil.
O artista era vocalista da banda Stillus.com, grupo conhecido na cena musical local. A morte causou grande comoção entre fãs, amigos e familiares.
Acidente
O acidente aconteceu no km 397 da BA-210, no trecho que segue em direção ao município de Juazeiro.
As primeiras informações apontam que o cantor perdeu o controle da motocicleta que conduzia e acabou colidindo contra um poste localizado no canteiro central da rodovia. Até o momento, não há confirmação sobre o que teria provocado o acidente.
Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foram acionadas e estiveram no local da ocorrência. Ao chegarem, os agentes constataram que a vítima já estava sem sinais vitais.
Nota de pesar
O corpo de Sávio Cruz Barroso foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais.
Nas redes sociais, a banda Stillus.com publicou uma nota lamentando a morte do cantor, que também era conhecido na internet pelo nome artístico Sávio Martins.
“Neste momento de dor e despedida, nos solidarizamos com familiares e amigos, desejando força e serenidade”, diz trecho da mensagem divulgada pelo grupo.
Diversos amigos e admiradores também prestaram homenagens ao artista nas redes sociais.
