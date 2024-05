Cão da raça shih-tzu morre após ser deixado em petshop na Bahia | A TARDE

Um cachorro da raça shih-tzu morreu em Vitória da Conquista após ser supostamente esquecido dentro do carro de um petshop. A dona do cão registrou o boletim de ocorrência em uma delegacia da cidade e o caso está sendo investigado.

Em entrevista para a TV Sudoeste, o dono do petshop afirmou que lamenta o ocorrido, mas que só iria dar qualquer declaração em juízo.

Dona do cãozinho chamado Snow, Rosemeire de Oliveira Martins afirmou que já frequentava o estabelecimento há cinco anos, desde quando o animal nasceu. De acordo com o relato da tutora, o cachorro deveria ser entregue por algum funcionário do petshop no período da manhã.

Quando percebeu o atraso, Rosemeire entrou em contato com o petshop, mas não foi atendida. "Eles [o petshop] que pediram para mudar a data. No dia que levamos Snow, atrasaram para entregar ele, mas normalmente, quando eles atrasavam, eles avisavam. Eu estava no mercado e minha mãe ligou avisando que ele [o cão] ainda não tinha chegado", disse.

Ainda de acordo com a tutora, quando conseguiu contato com o dono do estabelecimento, ele teria afirmado que o cachorro tinha sido entregue, mas depois contou que o animal estava morto.

"Ele disse que entregou Snow para minha irmã e eu disse que era impossível porque não tenho irmã disponível para ir lá buscar. Ele desligou e minutos depois ligou de novo dizendo que aconteceu algo grave. Então eu disse: 'meu filho morreu?'. E ele confimou", detalhou.

Rosemeire contou ainda que pediu para que o petshop não levasse o animal morto para a residência dela, que tem uma mãe idosa que era muito ligada ao cachorro, mas não foi atendida.

"Depois de me dar a notícia [da morte do cachorro], ele disse: 'estou indo levar o cachorro na casa de sua mãe'. Eu pedi que ele não fosse, não sei se ele não ouviu por causa da situação e acabou levando. Minha mãe é uma pessoa doente, ele [Snow] era o filho caçula dela", relatou.