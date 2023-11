Cão farejador 'encontra' 50Kg de maconha em um ônibus de turismo | A TARDE

Com a ajuda do cão farejador K9 Friedel, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 50,7 Kg de maconha em um ônibus de turismo. A ação aconteceu na manhã desta terça-feira, 24, no Km 830 da BR 116, em Vitória da Conquista, no interior da Bahia. O passageiro foi preso.

De acordo com a PRF, os policiais realizavam fiscalização de combate a criminalidade na rodovia quando abordaram um ônibus, que saiu de São Paulo (SP) com destino a cidade pernambucana de Caruaru.



Ao subir no veículo e conversar com os ocupantes, a equipe decidiu aprofundar à fiscalização no ônibus. O cão K9 Friedel sinalizou que dentro de uma mala havia droga. Os PRFs revistaram a bagagem e encontraram cerca de 50 tabletes de maconha.

Aos policiais, o homem de 27 anos que trabalha como vendedor na capital paulista, disse que foi interceptado na região do Brás e recebeu uma proposta em dinheiro para fazer o transporte da droga. Disse ainda que receberia a recompensa assim que entregasse a encomenda no local combinado. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas.