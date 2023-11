PRF apreende duas toneladas de maconha em fundo falso de caminhão | A TARDE

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam mais de duas toneladas de maconha, na tarde de segunda-feira, 23, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Segundo a corporação, o produto ilícito, que estava escondido em um fundo falso de um caminhão frigorífico, representa a segunda maior apreensão de drogas do ano.

Ainda conforme a PRF, o entorpecente foi encontrado por volta das 15h, quando uma equipe realizava fiscalização na rodovia federal, visando ações de combate ao crime e avistou um caminhão que trafegava na rodovia com uma antena metálica instalada na parte frontal do veículo que se projetava sobre a via.

De imediato, os policiais abordaram o caminhão com placas do Paraná. Dentro do veículo estava o motorista de apenas 32 anos. Aos polícias, ele disse que retornava de Cascavel (PR), onde teria deixado um carregamento de frutas. Informou também que o baú estava vazio, apenas com algumas paletes de madeira.

A equipe decidiu vistoriar o compartimento de carga e ao abrir a porta do baú, os PRFs sentiram um forte cheiro de maconha e acabaram encontrando um fundo falso, onde estavam escondidos vários tabletes de maconha, que após pesagem totalizaram 2.162 Kg (dois mil, cento e sessenta e dois quilos) da droga.A carga ilícita renderia quase 5 milhões de reais ao tráfico de drogas.

Após alguns minutos de conversou, o motorista acabou confessando que recebeu uma proposta no valor de R$ 20 mil para levar a droga de São Paulo até a cidade de Campina Grande, na Paraíba.

Em seguida, o motorista, o caminhão e todo o produto ilícito apreendido foram encaminhados para a Polícia Federal de Vitória da Conquista, para lavratura do flagrante referente ao crime previsto na Lei de Drogas.



A PRF informou ainda que "segue firme no enfrentamento ao narcotráfico com ações de fiscalizações ostensivas em todas as divisas do estado, com o objetivo de ‘desmantelar’ toda a logística do crime organizado".

Grande parte das apreensões da PRF BA se deve ao esforço e ao conhecimento dos policiais, que têm se aprimorado em treinamentos e capacitações constantes, além do uso da tecnologia, informações de inteligência e do auxílio de cães farejadores que se tornaram em um diferencial no enfrentamento ao tráfico de drogas e outros ilícitos dentro e fora do Brasil.