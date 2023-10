Fugitivo de presídio morre e meia tonelada de droga é apreendida na BA | A TARDE

Um dos sete detentos que fugiram do Complexo Penitenciário Lemos Brito (PLB), na Mata Escura, no sábado, 21, foi morto nesta segunda-feira, 23, em Candeias, durante uma ação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). A operação também resultou na apreensão de aproximadamente meia tonelada de drogas em um bunker.

Segundo informações da Polícia Civil, os agentes foram recebidos a tiros no local, e um investigador foi atingido e socorrido para uma unidade de saúde. Após ser medicado, ele recebeu alta médica. Outros dois homens e duas mulheres que estavam no imóvel do foragido foram presos.





Reprodução | Redes Sociais

Conforme o órgão, foi apreendida aproximadamente meia tonelada de drogas, entre maconha, crack e cocaína, além de dois fuzis calibres 5.56 e 7.62 e milhares de munições. Também foram apreendidos uma balança industrial, uma máquina para contar dinheiro, três rádios comunicadores, cinco aparelhos celulares e uma faca.

Todo material foi apreendido dentro de um imóvel que pertence a um dos fugitivos do sistema prisional, responsável pelo tráfico de drogas da região e um dos líderes de uma organização criminosa.

Ainda de acordo com a polícia, o fugitivo alvejado chegou a ser socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu.