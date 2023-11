Polícia encontra 'combo' de drogas com mulher em ônibus; cão ajudou | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um 'combo' de droga contendo maconha, cocaína, crack e haxixe com uma mulher que viajava em um ônibus, na tarde desta segunda-feira, 23, em Vitória da Conquista, na região Sudoeste da Bahia.

Os policiais realizavam fiscalização de combate a criminalidade na rodovia quando abordaram o ônibus que seguia de São Paulo, com destino final a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte.



Ao subir no veículo e conversar com os ocupantes, a equipe decidiu vistoriar o compartimento de bagagem. O cão K9 Friedel sinalizou que dentro de uma mala de cor preta havia droga. Os agentes revistaram a bagagem e encontraram um verdadeiro ‘combo’ de drogas já prontos para comercialização. Ao todo foram apreendidos: 3,67 Kg de maconha; 2 Kg de cocaína; 1 Kg de crack e 570 gramas de haxixe.

Pelo tíquete de bagagem foi confirmado que a passageira, uma mulher de 21 anos, era a responsável pelo transporte das drogas. Em depoimento, ela disse que recebeu os produtos ilícitos em São Paulo, capital, e que os levaria até Maceió, em Alagoas, onde deixaria na rodoviária. Pelo serviço, relatou que ganharia R$ 3 mil. Ela foi presa por tráfico de drogas e encaminhada com os ilícitos para a Polícia Judiciária.