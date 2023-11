Carlos Henrique Passos assume presidência da Fieb | A TARDE

O empresário Carlos Henrique Passos assumiu a presidência da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) na noite desta sexta-feira, 17, em cerimônia realizada na sede da Fieb, no Stiep, em Salvador.

O novo presidente estará à frente do sistema no período de 2023-2026. Em sua gestão, ele tem como objetivo reforçar o papel da federação como indutora de desenvolvimento no estado, além de apoiar a promoção de ações de fortalecimento das cadeias produtivas para atender o setor industrial.

"Eu espero que toda essa experiência que eu convivi ao longo dos meus 48 anos de trabalho possam me ajudar, junto com os companheiros que formam a federação, a oferecer o melhor para a indústria da Bahia. Nosso mandato será de dar sequência àquilo que foram os nortes para a nossa eleição, que é a priorização dos serviços da indústria no interior do Estado da Bahia, da valorização e no oferecimento dos serviços às micros e pequenas empresas do Estado e no desenvolvimento tecnológico da indústria para que todo o setor industrial possa alcançar a melhoria da sua produtividade, melhorando a sua competitividade" disse em entrevista ao Portal A TARDE.

Presidente empossado da Fieb, Carlos Henrique Passos | Foto: Leilane Teixeira I Grupo A TARDE

Além do desenvolvimento no setor industrial, o novo presidente tem como algumas das metas iniciais e desafios, trabalhar na ampliação dos serviços que compõem o Sistema Indústria na Bahia (SESI, SENAI, Cimatec, IEL e CIEB), vendo espaço para a promoção de ações de encadeamento das cadeias produtivas, as suplementares ou complementares.

"Nós temos vários desafios, por exemplo, no sistema do SESI, onde nós temos projetos de expansão do oferecimento do serviço de educação. Hoje o SESI oferece cerca de 10 mil vagas de ensino médio e ensino fundamental. Nós temos alguns projetos em construção, temos outros para colocar em licitação para construção. Então, a ampliação do serviço do SESI, seja da educação, da saúde, segurança do trabalho é um dos grandes objetivos que nós temos. Outro grande objetivo está dentro do Senai, através da capacitação profissional. Acabamos de lançar um edital abrindo mais de 6 mil vagas de cursos técnicos. Alguns deles, cerca de 850 vagas, são de bolsistas, ou seja, pessoas que podem buscar essa bolsa para cursar um curso de capacitação de forma gratuita. E o Cimatec, que é o nosso centro de tecnologia, que a cada dia que passa busca novos mecanismos de atração de projetos.

Parceira com o Estado

Presente na solenidade, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, reforçou o fortalecimento das ações em conjunto com a entidade. Segundo o governador, a Fieb é um importante instrumento de impulsionamento das atividades industriais do estado.

Governador Jerônimo Rodrigues esteve presente na solenidade | Foto: Leilane Teixeira I Grupo A TARDE

"A oportunidade que hoje o presidente tem é muito grande. E nós temos expectativas, a exemplo de um atlas do hidrogênio verde para ser lançado em parceria com a FIEB, através do Senai-Cimatec. Nós temos a expectativa de fortalecer a relação também com a vinda da BYD, abrindo possibilidades, como o Senai-Cimatec fez com a Ford e faz até hoje. Nós queremos que esses caminhos possam acontecer não só aqui em Salvador e em Camaçari, mas em outros lugares. E tenho certeza que a geração de emprego, o combate à fome, o fornecimento de uma inovação tecnológica está na mente do presidente e nós vamos caminhar juntos", disse.

Já o vice-governador, Geraldo Junior, celebrou a chegada de Carlos Henrique. Em entrevista ao Portal A Tarde, ele ressaltou o conhecimento do empresário no setor e afirmou que virão novas parcerias, fortalecendo ainda mais o setor no estado.

Vice-governador da Bahia, Geraldo Junior | Foto: Leilane Teixeira I Grupo A TARDE

O evento também marcou as mudanças que aconteceram na diretoria da instituição. Foram empossados Renata Lomanto e Benedito Almeida Carneiro Filho, como vice-presidentes, e Hilton Barbosa Lima e Paulo Cintra, como diretores titulares.