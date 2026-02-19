Menu
BALANÇO NAS RODOVIAS

Carnaval 2026: dobram o número de mortes em rodovias federais na Bahia

Já nas rodovias estaduais, as mortes diminuíram

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

19/02/2026 - 19:13 h

Acidente registrado em trecho da BR-101 na
Acidente registrado em trecho da BR-101 na -

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 8 mortes nas rodovias federais da Bahia durante a Operação Carnaval 2026, encerrada na quarta-feira, 18. No mesmo período do ano passado, foram contabilizados 4 óbitos. Com isso, o número de mortos dobrou em relação ao ano passado, representando um aumento de 100%.

A operação, que começou na sexta-feira, 13, integra a Operação Rodovida, que segue até a próxima semana com foco na redução da violência no trânsito. Durante o feriado, foram registrados 64 acidentes, sendo:

  • 25 graves;
  • 91 pessoas feridas

Em 2025, ocorreram 40 acidentes, sendo:

  • 13 graves
  • 44 pessoas feridass.

As mortes ocorreram principalmente em trechos da BR-101, entre Belmonte e São José da Vitória, e da BR-116, em Feira de Santana e Teofilândia, com a velocidade incompatível apontada como principal causa.

Outros fatores frequentes foram ultrapassagens indevidas, falhas mecânicas, ausência de reação do condutor e acesso à via sem atenção.

O fluxo de veículos aumentou nos principais trechos, principalmente nos dias de saída e retorno do feriado. Na BR-324, que liga Salvador ao interior, cerca de 41 mil veículos circularam na sexta-feira (13) e 46 mil na quarta-feira (18), sendo 78% de passeio.

Rodovias estaduais

Já nas rodovias estaduais, houve redução de 12% no número de acidentes em comparação ao Carnaval de 2025. Entre 12 e 18 de fevereiro de 2026, foram registrados 62 acidentes, com 11 mortes e 73 feridos. No ano anterior, ocorreram 71 acidentes, 15 mortes e 60 feridos.

O resultado positivo é atribuído às ações de fiscalização do Comando Especializado de Policiamento Rodoviário (CEPRv) e investimentos do Governo da Bahia. O secretário de Infraestrutura, Saulo Pontes, destacou que R$ 4,5 milhões foram destinados para a compra de novas viaturas, equipamentos de segurança, radares fixos e portáteis e balanças móveis.

Transporte coletivo e movimentação

Na Nova Rodoviária da Bahia, em Águas Claras, Salvador, 173.601 passageiros passaram pelo terminal entre os dias 11 e 18 de fevereiro, um aumento de 15% em relação a 2025. Foram oferecidos 550 horários regulares e 385 extras.

No Sistema Ferry-Boat, 212.705 pessoas se deslocaram entre Salvador e Itaparica desde 10 de fevereiro até 18 de fevereiro, com 34.194 veículos transportados. Houve aumento de 4% no número de passageiros e 1% nos veículos em comparação ao ano anterior. Durante a operação, foram realizadas 340 viagens oficiais e 167 extras.

Folia sustentável

Em um esforço de sustentabilidade, os trios elétricos de grupos como Armandinho, Irmãos Macedo e Olodum foram movidos a Gás Natural, fornecido pela Bahiagás. A medida reduziu em mais de 70% as emissões de CO² em comparação ao diesel e eliminou material particulado, contribuindo para a melhora da qualidade do ar durante o Carnaval.

x