Carreta cai em ribanceira na BR-116

Uma carreta que transportava alimentos tombou e caiu em uma ribanceiras às margens da Rodovia Santos Dumont BR-116, no trecho do Povoado do Baixão. A região fica entre entre os municípios de Jequié, Lafaiete Coutinho e Jaguaquara, no Sudoeste baiano.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista chegou a ficar preso nas ferragens, mas foi resgatado e socorrido para um unidade médica. A carga foi saqueada antes da chegada dos agentes da PRF.