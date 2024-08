Morre trabalhador que sofreu acidente em mina na Bahia

- Foto: Reprodução

Morreu, na noite do sábado, 27, um dos trabalhadores vítima de um acidente em uma mina em Jaguarari, no norte da Bahia. A informação foi confirmada na manhã deste domingo, 28, pela EroBrasil Caraíba, empresa responsável pela mina.

A vítima foi identificada como Adriano Bezerra de Lima, de 39 anos, e trabalhava no local desde 2008. Ele deixa a esposa e 3 filhos.

Por meio de nota, a empresa EroBrasil Caraíba lamentou a perda do funcionário e informou que está prestando apoio à família da vítima, bem como destacou que está tomando as providências necessárias para a análise das circunstâncias do acidente.

O acidente aconteceu no sábado e outros dois colaboradores ficaram feridos. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles neste domingo.

No momento do ocorrido, os trabalhadores estavam em um veículo que saía da mina subterrânea, na área da cava à céu aberto.

Em nota, a empresa informou que a equipe prestou os primeiros socorros e os trabalhadores foram transferidos para Petrolina, no estado de Pernambuco. Diante do ocorrido, os turnos na mina foram suspensos para avaliação das causas do acidente. As atividades serão retomadas após avaliação da equipe técnica, informou a empresa.

