Carreta tomba e motorista morre ao pular de veículo para escapar

- Foto: Carreta tomba

O motorista de uma carreta morreu nesta terça-feira, 10, após o veículo tombar na BR-101, no trecho conhecido como Curva do Cassimiro, em São José da Vitória, no extremo sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima foi identificada como Edmilson Jesus Santana, de 56 anos. Ele viajava sozinho e, segundo testemunhas, tentou pular da cabine quando percebeu o tombamento, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso aconteceu no km 535, sentido Eunápolis. Ainda não se sabe o que provocou o acidente, que será investigado.

A carreta estava carregada de biscoitos e o material foi saqueado por pessoas que passavam pelo local. A pista ficou interditada durante mais de cinco horas e foi liberada depois das 17h. Segundo a PRF, o bloqueio foi necessário para remoção do veículo e do corpo, que será necropsiado.