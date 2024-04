Carro de taxista desaparecido é encontrado em região de mata na Bahia | A TARDE

O carro utilizado pelo taxista Josean Souza Miranda, que está desaparecido desde a última segunda-feira, 15, foi encontrado incendiado no final da tarde de quinta-feira, 18, na estrada CIA-Aeroporto, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Josean saiu da cidade de Conceição do Juacuípe, no interior da Bahia, para levar um suposto passageiro até a capital baiana. Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que o taxista dormiu na casa de uma mulher, apontada como sua suposta amante, no bairro de Cajazeiras, em Salvador.

Ainda de acordo com as investigações, o homem foi encontrar o suposto passageiro às 3h. Horas depois, Josean enviou um áudio para a amante afirmando que estava no bairro de Fazenda Coutos passando por uma "situação complicada".

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil e o carro dele deve passar por perícia.