Carro desgovernado em chamas causa pânico a moradores de Candeias

Carro desceu a rua e acabou colidindo com a fachada de uma loja - Foto: Reprodução

Um veiculo pegou fogo, na noite deste sábado, 13, na rua 21 de abril, na cidade de Candeias, que fica na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O carro, modelo Ônix branco, pegou fogo enquanto trafegava pela via.

O motorista, identificado como Felipe Dias Gaia, de 23 anos, e outros quatro passageiros conseguiram sair do carro a tempo. Ninguém ficou ferido. O carro desceu a rua e acabou colidindo com a fachada de uma loja.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para conter as chamas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. As informações são do portal Se Conecta Bahia.