Carro roubado é recuperado com placa falsa em rodovia baiana

Carro foi recuperado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante fiscalização na praça de pedágio de Simões Filho - Foto: Divulgação / PRF

Um Jeep Renegade roubado foi recuperado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante fiscalização na praça de pedágio de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, na manhã deste sábado, 18.

De acordo com a PRF, nos procedimentos de identificação veicular, os agentes observaram sinais de adulteração. A vistoria detalhada levou os PRFs à descoberta de que se tratava de um clone, com diversas adulterações, inclusive as placas foram trocadas com o intuito de ‘encobertar’ a origem ilícita do veículo.

Com a inscrição original do chassi, os policiais puderam chegar à placa original e descobriram ainda um boletim de ocorrência (B.O), registrado em Salvador, no qual era informado o roubo da camioneta.

Diante do flagrante, o motorista de 41 anos recebeu voz de prisão e, juntamente com o veículo, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde será investigada a possível prática de receptação de veículo roubado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.