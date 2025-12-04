Cartunista Cau Gomez aborda racismo e violência na sociedade em novo livro

- Foto: Divulgação

O cartunista, caricaturista e ilustrador Cau Gomez lança, no dia 10 de dezembro, seu primeiro livro autoral de humor gráfico no Brasil, com evento aberto ao público na Casa Rosa, no Rio Vermelho, em Salvador. A obra ‘Sorria, você está sendo… – Cartuns nada cordiais sobre racismo e outros absurdos’ é composta por cartuns, charges e ilustrações autorais que abordam de forma crítica e sensível os temas do racismo e da violência na sociedade. Na publicação, o artista busca provocar reflexão, promover diálogo e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

São 100 páginas com muitos de seus premiados e raros desenhos, que estarão reunidos em uma obra há muito desejada pelo artista e trabalhada com esmero e afinco para este lançamento. Dentre os desenhos, estão o vencedor do World Cartoon Festival – Silencing the Guns in Africa, recebido em 1º lugar no Quênia em 2021. A arte – “A Cegueira das Armas” – tem como tema o uso de armas por crianças, cooptadas pelo crime e terrorismo. Outro desenho que integra o livro e que diz muito sobre a luta por Direitos Humanos no mundo, é a charge “A Cultura do Estupro”, ganhadora do 46º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, em 2024.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Embora o lançamento tenha demorado, creio que o momento seja oportuno. Com uma perspectiva amadurecida, abordo temas como racismo, violência de gênero e racismo ambiental, todas realidades que acompanho e me impactam. O livro também reflete sobre o feminicídio, o preconceito e a injúria racial, presentes em nossa sociedade. As imagens de humor gráfico funcionam como um espelho, refletindo uma realidade distorcida com o objetivo de provocar reflexão e discussão”, conta Gomez.

| Foto: Divulgação

O cartunista, mineiro de Belo Horizonte, atua há quase quatro décadas como artista gráfico e visual, caricaturista e ilustrador com contribuições em alguns dos principais veículos de comunicação do país. Radicado na Bahia, recebeu em 2009 o título de Cidadão Honorário de Salvador, em reconhecimento a sua atuação no jornalismo baiano. Atualmente, é aluno do Curso de Licenciatura em Desenho e Plástica da Escola de Belas Artes (EBA/UFBA), publica charges e ilustrações no jornal A Tarde e na revista Courrier International (França), além de manter um ateliê/estúdio próprio no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.