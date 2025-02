Casal é assassinado a tiros em terminal rodoviário na Bahia

As vítimas foram baleadas por outros dois homens armados - Foto: Reprodução/Google Maps

Um homem e uma mulher foram mortos a tiros no terminal rodoviário de Medeiros Neto, cidade no extremo sul da Bahia, nesta terça-feira, 21. As vítimas foram baleadas por outros dois homens armados, que chegaram ao local em uma moto e atiraram contra elas.

Conforme apurado pela TV Santa Cruz, a mulher foi identificada como Cleubiana Alves Lima, de 36 anos. Já o homem não teve o nome divulgado.

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O caso é investigado pela Polícia Civil.