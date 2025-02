Menino de 5 anos morre eletrocutado por cerca elétrica na Bahia

A delegacia local abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do ocorrido - Foto: Divulgação / PMSD

Uma criança de 5 anos, identificado como Thallys Gabriel Lopes Delgado, morreu eletrocutado, nesta segunda-feira, 20, após entrar em contato com uma cerca de arame energizada, no povoado do Morrão, na zona rural de São Desidério, no oeste da Bahia. O corpo da criança foi encontrado com um dos dedos preso ao arame.

Segundo informações da Polícia Civil, a mãe do menino relatou que ele brincava na frente de casa, sem roupas, com uma lata de areia. Por volta das 10h, ela percebeu que a criança havia desaparecido. Ao questionar o filho mais velho, de 14 anos, sobre o paradeiro de Thallys, foi informada de que ele havia saído para ver um macaco que passava pelo local.

Sem encontrar o menino, a mãe foi até a delegacia para pedir ajuda. Por volta do meio-dia, ela foi informada por um vizinho de que o corpo da criança havia sido encontrado.

A perícia indicou que a cerca onde Thallys estava com o pé preso estava energizada, e um dos agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) chegou a levar um leve choque durante a investigação. Não foram encontrados sinais de violência no corpo da criança.

O corpo de Thallys foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras, mas ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento. A delegacia de São Desidério abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do ocorrido e aguarda a conclusão do laudo da necrópsia para prosseguir com as investigações.