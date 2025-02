WhatsApp será conectado a Facebook e Instagram; entenda

Meta integra WhatsApp em sua Central de Contas - Foto: Divulgação

A opção de conectar o WhatsApp à Central de Contas da Meta foi anunciada pela big tech nesta terça-feira, 21. Esta integração já acontece em outros aplicativos da empresa, como Facebook e o Instagram. Agora os usuários podem postar algo no storie do Instagram e automaticamente no status do WhatsApp.

Leia mais:

>> Empinando moto, motociclista atropela casal em Salvador; assista vídeo

>> PRF apreende 456 litros de uísque sem nota fiscal na Bahia

>> Lula escolhe presidente da COP30; confira



A função já está sendo disponibilizada mundialmente, porém o Brasil não está na primeira lista de receptores, o que deve chegar gradualmente nos próximos meses.

A inclusão será opcional, ou seja, caso o usuário negue conectar suas contas, o aplicativo irá funcionar normalmente. Ela ficará disponível por padrão e só funcionará se a pessoa quiser ativar. Além disso, caso o usuário se arrependa de conectar, ele pode desabilitar a função em qualquer momento. E o controle sobre quais postagens serão compartilhadas também segue com o usuário.

A Meta ainda garante que não tem acesso aos conteúdos compartilhados nas mensagens, somente aos metadados, logo, isto impede que as conversas sejam utilizadas para alimentar o algoritmo de publicidades do Instagram.

Somado a isso, a entrada do WhatsApp à Centrar de Contas da Meta permitirá que os avatares, figurinhas da Meta AI e criações do Imagine-me, sejam gerenciados em um só local.