Casal é executado e corpos são encontrados na Estrada Cia-Aeroporto | A TARDE

Os corpos de um homem e uma mulher foram encontrados no KM 17, da BA-526, conhecida como Estrada Cia-Aeroporto, na noite de terça-feira. 28. De acordo com informações da Polícia Militar, os corpos das vítimas apresentavam perfurações por arma de fogo.

Não há informações sobre a autoria e a possível motivação do crime. As vítimas também não tiveram as identidades reveladas. Os corpos foram removidos por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

As vítimas não tiveram as identidades reveladas | Foto: Divugação

