Casal morre eletrocutado após serviço doméstico em Araci | A TARDE

Um casal morreu eletrocutado neste domingo, 3, em Araci, a cerca de 200 quilômetros de Salvador. Eles tentavam fazer um serviço doméstico no momento do acidente. As vítimas foram identificadas como Renovaldo Jesus de Souza, de 31 anos, e Betânia Santana de Souza, de 26.

Segundo informações, Renovaldo de Souza tentava fixar um varal na parede quando acertou a fiação elétrica de uma casa vizinha. Quando o homem foi atingido pela descarga, Betânia tentou puxá-lo pelo braço e também foi vítima do choque elétrico.

O caso foi registrado por volta das 15h30, na Rua Otávio Barreto de Andrade. Eles nasceram na zona rural do município, mas residiam e trabalhavam na sede. O casal deixa uma filha.

Em nota, a Neoenergia Coelba afirmou que o acidente foi provocado "por uma ligação irregular de energia na parte interna da residência".

"Profissionais da distribuidora foram encaminhados ao local e removeram a irregularidade. A Neoenergia Coelba reforça que as ligações clandestinas são ilegais, representam riscos para a população e podem prejudicar o fornecimento de energia da região", disse em nota.

A Secretaria de Educação de Araci lamentou a morte do casal. Eles eram pais de uma aluna da rede de ensino. "Neste momento de tristeza e dor, a Secretaria Municipal de Araci envia condolências a todos os familiares e amigos rogando a Deus que conforte seus corações neste momento de luto", lamentou.