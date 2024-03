Vídeo: bombeiros vão resgatar corpo em rio, mas "morto" acorda | A TARDE

Um caso chamou atenção na Bahia neste final de semana, quando o suposto corpo de um homem foi encontrado boiando à beira do Rio Cachoeira na cidade de Itabuna, no sul da Bahia. Por causa disso, populares chamaram o Corpo de Bombeiros, que foram fazer a retirada do corpo. No entanto, nesse momento algo inusitado aconteceu.

Após informação de populares de que havia um corpo boiando na beira do rio, policiais militares acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para fazer o levantamento cadavérico, assim como o Corpo de Bombeiros para resgatar o corpo.

O vídeo do momento circula nas redes sociais. As imagens mostram dois bombeiros retirando o suposto corpo na beira do rio. No entanto, após ser puxado para a margem, o homem se moveu, e os profissionais perceberam que ele estava vivo.

Veja o vídeo:





Divulgação