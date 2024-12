Casal suspeito de tráfico de drogas é preso em condomínio na Bahia

Além das prisões, os policiais apreenderam diversos materiais - Foto: Divulgação/PC-BA

Um casal foi preso em flagrante na quinta-feira, 12, no condomínio Flor do Mandacaru, em Feira de Santana, suspeito de tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo. De acordo com a Polícia Civil, a residência no bairro Nova Esperança funcionava como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes.

A operação foi realizada pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), com base em um mandado de busca e apreensão obtido a partir de investigações iniciadas após uma denúncia anônima. No local, o casal foi encontrado, mas não tiveram as identidades reveladas.

O jovem de 25 anos já tinha sido preso o em 2019 por tráfico de drogas. Já a mulher, de 24 anos, não tinha antecedentes criminais. Além das prisões, os policiais apreenderam diversos materiais, incluindo armas, drogas e munições, além de embalagens para armazenamento dos entorpecentes.

A Polícia Civil informou que todo o material será submetido à perícia, e o casal permanecerá à disposição da Justiça.