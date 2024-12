Graer completa 18 anos e entrega 270 medalhas a civis e militares

Entrega das medalhas ocorreu na Vila Policial Militar do Bonfim - Foto: Sgt PM RR-C Barros

A comemoração dos 18 anos do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar da Bahia contou com a entrega de 270 Medalhas da Aviação Policial-Militar a profissionais civis e militares pelos serviços prestados à aviação da PMBA. A cerimônia ocorreu na tarde desta quarta-feira, 11, na Vila Policial Militar do Bonfim, em Salvador.

Entre os que receberam a Medalha estão o diretor da ANAC, Tenente-Brigadeiro do Ar Luiz Ricardo de Souza Nascimento, o comandante da 6ª Região, General de Divisão André Luiz Aguiar Ribeiro, o deputado estadual Robinson Almeida e demais autoridades.

Os integrantes da PMBA condecorados desfilaram pela área cívica e, em seguida, ocorreu a aposição da medalha nos uniformes. O ato foi paraninfado pelo comandante-geral, coronel Paulo Coutinho, pelo subcomandante geral, coronel Nilton Machado, pelo chefe da Casa Militar, coronel Adalberto Piton, e demais coroneis presentes.

O coronel Coutinho destacou a importância do Graer no combate à criminalidade em missões táticas. “Temos promovido, PM e Governo do Estado, reformas estruturais. Adquirimos equipamentos de ponta e implementamos a blindagem das aeronaves empregadas em operações estratégicas, garantindo maior segurança e eficácia. Além disso, priorizamos a capacitação de excelência da tropa do Graer para atuar sempre com excelência nas mais diversas missões“, enalteceu o comandante-geral.