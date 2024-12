Centro Marechal Cantuária realiza solenidade de passagem de chefia

Centro Marechal Cantuária - Comando da 6ª Região Militar do Exército - Foto: Reprodução/Google maps

O Centro Marechal Cantuária - Comando da 6ª Região Militar do Exército, em Salvador, realizará, no dia 19 de dezembro, o evento que marca a passagem de chefia do Coronel Carlos Gustavo Vianna Rodrigues de Mattos para o Tenenente Coronel QMB José Augusto Marção.

A cerimônia terá início com a inauguração do retrato do Cel Carlos Gustavo Vianna Rodrigues de Mattos, às 19h, seguido pela passagem oficial de chefia, às 19h30. O evento ocorrerá na Avenida Amaralina, s/nº, bairro Amaralina, em Salvador, e contará com a presença de autoridades militares e civis.