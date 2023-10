Caso Hyara Flor: MP-BA faz questionamentos ao DPT sobre laudo médico

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) da Bahia foi questionado pelo Ministério Público estadual (MP-BA) sobre o laudo médico da adolescente Hyara Flor, de 14 anos. O documento com novas indagações chegou à Polícia Civil após um parecer emitido pelo perito Eduardo Llanos, de São Paulo. Com mais de 30 anos de experiência, o profissional, contratado pela família da cigana de 14 anos de idade, aguçou a análise do MP-BA.



No primeiro momento, o inquérito indica que o disparo fatal sobre a vítima ocorreu acidentalmente, por origem do cunhado dela, de 9 anos. Os dois brincavam com uma arma de fogo. Porém, para o perito particular, uma pistola calibre 380 estaria ‘longe’ de ser disparada por uma criança, segundo divulgado pelo portal g1.

Sendo assim, conforme relatado pelo DPT, assim que as respostas dos questionamentos forem concluídas, elas serão repassadas ao Ministério Público. Em definitivo, o MP fez questionamentos à PC-BA, como por exemplo, o motivo de não ter sido apresentado o laudo anterior à trajetória da bala e se o disparo aconteceu em um ângulo superior ou inferior à marca do tiro na vítima.