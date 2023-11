Caso Sara Mariano: marido tem prisão prorrogada por mais 30 dias | A TARDE

A prisão de Ederlan Mariano, suspeito de ser o mandante do assassinato da cantora Sara Mariano, foi prorrogada por mais 30 dias pela Justiça baiana. Ele está detido no Centro de Observação Penal, de Mata Escura, desde o dia 1° de novembro de 2023. O pedido de prorrogação foi apresentado pelo delegado Euvaldo Jorge.

>> Caso Sara Mariano: veja depoimento completo e confissão dos suspeitos

Na época que foi preso, Ederlan teria confessado o crime, o que posteriormente foi negado pela sua defesa. Além dele, outras três pessoas estão presas por serem suspeitas de participação no crime: São eles: Weslen Pablo Correia de Jesus, que é conhecido como Bispo Zadoque, Gideão Duarte e Victor Gabriel de Oliveira. Eles teriam dividido R$ 2 mil pelo crime, pagos por Ederlan.

A cantora gospel foi encontrada morta no dia 27 de outubro, em uma área de mata, às margens da BA-093, na altura de Dias D’Ávila, cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS). Antes disso, Sara Mariano ficou desaparecida por quatro dias.

Relembre o caso

A pastora Sara Mariano foi vista pela última vez com vida na noite do dia 24 de outubro, ao deixar a casa da família. Na época, Ederlan Mariano chegou a registrar o boletim de ocorrência pelo desaparecimento da esposa, e afirmou que ela tinha saído com destino a eventos religiosos, mas alegou não saber quais.

Três dias após o desaparecimento, no dia 27 de outubro, o corpo dela foi encontrado carbonizado, em uma área de mata às margens da BA-093, na região de Dias D'Ávila, cidade da Região Metropolitana de Salvador.

O marido da cantora, Ederlan Santos Mariano foi preso na madrugada do dia 28 de outubro, após confessar ter cometido o crime. O corpo de Sara Mariano foi sepultado no dia 30 de outubro, em Salvador, sob forte comoção de amigos e familiares.