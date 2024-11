Cavalo morre e dois homens ficam feridos em acidente na Bahia

Cavalo morreu no local do acidente - Foto: Brigada Águia Resgate

Um cavalo morreu e dois homens ficaram gravemente feridos após terem sido atropelados por um veículo, na madrugada deste domingo, 20. O acidente ocorreu em uma estrada vicinal que dá acesso ao povoado de Tanque Novo, na zona rural de Conceição do Coité, a cerca de 220 km de Salvador.

De acordo com a equipe de voluntários da Brigada Águia Resgate, que atendeu a ocorrência, eles retornavam de uma cavalgada, quando o animal foi atingido por um veículo, na parte de trás. Com o impacto da colisão, o cavalo caiu no chão e os homens foram arremessados. As vítimas foram socorridas e levadas para um hospital da região. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos homens, que não tiveram nomes divulgados.

Conforme informações do G1 Bahia, o motorista, que estava com outro ocupante, fugiu sem prestar socorro e ainda não foi localizado. A dupla abandonou o veículo danificado na estrada. O caso será investigado pela Polícia Civil.