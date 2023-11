Celulares e eletrônicos são apreendidos em ônibus na BR-116 | A TARDE

Celulares, equipamentos eletrônicos e dezenas de outros itens de alto valor no mercado foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Vitória da Conquista, centro sul da Bahia. A ação aconteceu durante fiscalização no KM 830 da BR-116 na manhã deste domingo, 22.

Segundo as informações da PRF, foi dada ordem de parada a um ônibus de viagem que saiu da região do Brás em São Paulo e tinha como destino final a cidade pernambucana de Belo Jardim. Durante os procedimentos de fiscalização, foram encontrados celulares de última geração como o modelo Iphone 14 PRO MAX de alto valor no mercado e outras dezenas de eletrônicos, perfazendo 294 (duzentos e noventa e quatro) itens.

Todo o material de origem estrangeira estava acondicionado em caixas e compartimentado dentro do bagageiro do ônibus, sem qualquer documentação comprobatória e sem o despacho aduaneiro, o que configura o crime de descaminho.

Ainda conforme a corporação, ao ser questionado, o motorista disse que as caixas foram embarcadas na garagem da empresa, no estado de São Paulo, e relatou desconhecer o conteúdo das mercadorias despachadas.

Diante das circunstâncias, todo o material apreendido será encaminhado à Secretaria da Receita Federal para as tratativas administrativas legais e continuidade da investigação e identificação do remetente e destinatário dos equipamentos.