Central de monitoramento usada por traficantes é desmontada na Bahia

Durante a Operação Proteger, deflagrada nesta sexta-feira, 7, policiais do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) localizaram uma central de monitoramento utilizada por criminosos para gerenciar o tráfico em Porto Seguro. A ação resultou na prisão de um homem, no cumprimento de onze mandados de busca e apreensão e na desativação de dois acampamentos improvisados em uma região de mangue.

No local, foram apreendidos doze quilos de drogas, balanças e embalagens para acondicionar entorpecentes. Além disso, nove rádios comunicadores foram encontrados em um imóvel utilizado pelos criminosos. As diligências contaram com a participação de diversas equipes, incluindo o Denarc/Salvador, a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Porto Seguro) e outras unidades da Polícia Civil.

De acordo com as ordens judiciais expedidas pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro, o suspeito preso foi submetido aos exames de lesões de praxe e está à disposição da audiência de custódia. O material apreendido foi encaminhado para a perícia.