Chef morto na Bahia foi condenado por desviar 200 mil euros | A TARDE

O chef de cozinha espanhol, David Peregrina Capó, de 53 anos, morto a tiros dentro de seu restaurante, em Porto Seguro,no Sul da Bahia, foi condenado a dois anos e nove meses de prisão, em março de 2012, na Espanha, pelo desvio de 200 mil euros em um estabelecimento de Mallorca. Ele também foi condenado por falsos empréstimos hipotecários.

Na ocasião, ele admitiu a fraude para a justiça da Espanha. Contratado para trabalhar como gerente do restaurante em 2010, ele tinha como uma das funções registrar a entrada diária de valores no caixa.

O rombo de mais de 200 mil euros, equivalente a R$ 1.074.000 foi registrado após anotações de David em vendas com cartão de crédito as negociações feitas à vista. De acordo com o jornal Ultima Hora, ele se declarou culpado em 2012 dos crimes de falsificação continuada de documento comercial e de apropriação indébita.

David Peregrina Capó fugiu para o Brasil em março de 2015, durante uma licença que autorizou a saída dele da prisão de Palma.

Em Porto Seguro, o chef montou junto com a esposa o restaurante Ilha dos Ribeirinhos. O casal foi encontrado morto na última sexta-feira, 24, no estabelecimento. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia investiga a possibilidade de execução.

