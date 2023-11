Polícia investiga se chef espanhol morto fugiu da Espanha por fraudes | A TARDE

A Polícia Civil investiga o crime que resultou na morte do chef espanhol David Pegrina Capó, de 53 anos, que foi morto a tiros na sexta-feira, 24, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, teria deixado a Espanha foragido da Justiça. A informação foi divulgada pelo jornal Diario de Mallorca.

Segundo o jornal espanhol, o chef teria sido condenado duas vezes na Espanha por fraude, apropriação indébita e falsificação de documentos. Ainda de acordo com o jornal, ele foi diretor de uma agência bancária e entre 2003 e 2004, dirigiu um esquema que fraudou cerca de dois milhões de euros por meio de concessão de hipotecas falsas.



Apesar de ter sido condenado, os mandados de prisão foram anulados por causa do tempo do crime, que já tem cerca de 20 anos. Ainda não há informações se o crime de Porto Seguro tem relação com o crime que o chef é suspeito de cometer na Espanha.



Relembre o crime

O chef espanhol e a esposa foram encontrados mortos no restaurante "Os Ribeirinhos", que também era onde o casal morava. O estabelecimento fica na margem do Rio Buranhém, na Ilha do Pau do Macaco.

David estava com marcas de tiros dentro de casa, enquanto a esposa dela, a baiana Érica da Silva Santos, de 38 anos, estava na parte externa. Ela estava sem roupa, mas segundo as investigações, não há indícios de abuso sexual.