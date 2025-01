Chuva forte atinge regiões da Bahia nesta semana, aponta Climatempo

Salvador terá ventos que podem chegar a 50 km/h - Foto: :Xando Pereira | Ag. A TARDE

Fortes chuvas afetarão diversas regiões da Bahia durante a semana, de acordo com a Climatempo. Na quinta-feira, 9, há previsão de tempestades no Sul, Sudoeste, Norte e Oeste baiano. Em Salvador e Região Metropolitana, as precipitações devem ter início a partir da sexta-feira, 10, com ventos que podem chegar a 50 km/h.

Por conta do cenário, a Neoenergia Coelba alertou para a necessidade de seguir as orientações de segurança referentes à rede elétrica. Os temporais podem provocar a queda de raios, vegetação e objetos sobre a rede elétrica, além de obstruir e alagar vias, que causam desafios operacionais.

Durante toda a semana, a empresa está com equipes reforçadas em campo e no Centro de Operações Integradas para monitorar o sistema elétrico e atuar com agilidade nas ocorrências que podem surgir.

A Coelba atua com plano de priorização no atendimento a ocorrências que envolvam serviços essenciais como hospitais, postos de saúde, unidades de segurança pública, escolas, além de clientes cadastrados que utilizam equipamento elétrico para a sobrevivência.

Confira orientações para garantir a segurança durante os temporais:

- Se durante um temporal ocorrer o rompimento de um cabo, devido à queda de galhos de árvores ou raios, por exemplo, não toque nem chegue perto do local. Se a fiação cair sobre um carro, a pessoa não deve tentar sair de dentro e ninguém se aproximar do veículo;

- Procure abrigo em lugar seguro. Fique longe de janelas e portas metálicas, especialmente, durante a incidência das descargas atmosféricas.

- Não faça serviços em locais externos e em telhados, como a instalação ou manutenção de antenas;

- Em caso de inundações, desligue o disjuntor geral da residência.

- Retire os aparelhos eletroeletrônicos da tomada para evitar danos;