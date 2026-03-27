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ALERTA

Chuva ganha força no litoral da Bahia e acende alerta para alagamentos

Instabilidades climáticas são provocadas pela atuação de um Vórtice Ciclônico

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

27/03/2026 - 8:50 h

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As instabilidades devem atingir toda a faixa leste do estado
As instabilidades devem atingir toda a faixa leste do estado -

A chuva voltou a se intensificar no litoral da Bahia e deve ganhar ainda mais força entre esta sexta-feira, 27, e o sábado, 28, aumentando o risco de transtornos em diversas regiões. O alerta foi publicado pelo Climatempo.

De acordo com a previsão, as instabilidades devem atingir toda a faixa leste do estado e avançar também pelo litoral do Espírito Santo, com pancadas frequentes e volumes elevados em curto intervalo de tempo.

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Vórtice favorece chuva

O principal responsável pelo cenário é a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), sistema que favorece a formação de nuvens carregadas sobre o leste do Nordeste e parte do Sudeste. A previsão indica acumulados que podem ultrapassar entre 60 mm e 80 mm, especialmente nas áreas litorâneas.

Além disso, o transporte de umidade do oceano, impulsionado por um sistema de alta pressão, reforça as instabilidades e contribui para a manutenção das chuvas nos próximos dias.

As áreas que exigem maior atenção incluem o Recôncavo Baiano e cidades como Ilhéus e Porto Seguro, além de pontos do litoral capixaba, como Vitória. Nesses locais, a persistência da chuva pode provocar alagamentos, principalmente em áreas urbanas e regiões mais vulneráveis.

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A orientação é que a população acompanhe os alertas meteorológicos e redobre a atenção diante das condições climáticas.

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Tags:

alagamentos chuva forte codesal

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