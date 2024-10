Chuva permanece? Veja previsão do tempo para esta semana em Salvador

Temperaturas variam entre 22º e 30º, nesta semana - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

No último final de semana, a população de Salvador até tentou curtir as praias nesse início de primaveira, no entanto, sofreu com uma persistente chuva. De acordo com Defesa Civil de Salvador (CODESAL), ao longo desta semana, a presença de uma massa de ar quente e úmida mantem o tempo firme na maior parte do dia. Mas ventos úmidos provinientes do oceano Atlântico trazem chuvas.

Nesta segunda-feira, 30, e terça feira, 1º, a previsão é de um céu claro e parcialmente nublado com chuvas fracas e moderadas a qualquer hora do dia.

Já na quarta-feira, 2, e quinta-feira, 3 o céu estará nublado com a presença de chuvas fracas e por vezes moderadas também a qualquer hora do dia.

No final de semana, a partir de sexta-feira, 4 e sábado, 5, o céu permanece parcialmente nublado com chuvas fracas. Na sexta, a possibilidade de chover é de 60%. No sábado cai para 30%.

Já no domingo pode ser um bom dia para curtir a praia. A previsão é de céu claro, mas com possíveis chuvas fracas a qualquer hora do dia. No entanto, a chance de chover é de apenas 10%.



As temperaturas nesta semana devem variar entre a mínima de 22º e máximas 30º.