Chuvas causam desmoronamento de parte de ponte no interior da Bahia

Parte de ponte em Feira de Santana desmoronou após as chuvas do final de semana - Foto: Divulgação | Soma

Uma parte da ponte da região de Três Riachos – nas proximidades do rio Jacuípe, em Feira de Santana – desmoronou após as fortes chuvas registradas no último final de semana, o que levou à interdição da passagem de veículos de grande porte no local a partir desta segunda-feira, 30. A medida foi adotada para evitar acidentes.

A Prefeitura de Feira de Santana informou que a interdição foi realizada pela Superintendência Municipal de Operações e Manutenção (Soma), que já iniciou os serviços emergenciais de reparo no local. Segundo a Soma, as obras de restauração da estrutura devem durar entre 45 a 60 dias.

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O órgão também informou que carros e motos estão passando normalmente pelo local, mas a circulação de veículos de grande porte, como ônibus do transporte coletivo urbano e caminhões de coleta de lixo, está proibida até o fim dos reparos devido ao risco de acidentes.

Durante esse período, a coleta de lixo será realizada com o caminhão indo até o início da ponte, e os moradores se deslocando até o local para fazer o descarte. Enquanto isso, os ônibus só podem circular até o último ponto antes da ponte.

Segundo a Soma, uma reunião ainda será realizada para discutir rotas alternativas para esses veículos de maior porte. Ainda segundo a gestão municipal, os técnicos estão avaliando as condições da ponte para definir quais intervenções serão necessárias e garantir que a recuperação da estrutura tenha durabilidade.