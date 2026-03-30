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IBGE

Mais de 20 cidades baianas atualizaram as divisas em 2025; veja quais

De acordo com o IBGE, ao menos 784 municípios tiveram atualizações nos limites territoriais que aconteceram entre maio e abril do ano passado

Carla Melo

Por Carla Melo

30/03/2026 - 13:27 h

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As alterações estão associadas a mudanças em estruturas geográficas e em cálculos de todos os municípios e estados brasileiros,
As alterações estão associadas a mudanças em estruturas geográficas e em cálculos de todos os municípios e estados brasileiros, -

Ao menos 24 cidades da Bahia passaram por atualização em 2025, segundo apontou estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta segunda-feira (30).

As alterações estão associadas a mudanças em estruturas geográficas e em cálculos de todos os municípios e estados brasileiros, além também de limites territoriais e estimativas populacionais.

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De acordo com o IBGE, ao menos 784 municípios tiveram atualizações nos limites territoriais que aconteceram entre 01 de maio de 2024 e 30 de abril de 2025

As mudanças aconteceram nos seguintes estudos:

  • Malha Municipal Digital;
  • Atualização dos Mapas Municipais;
  • Áreas Territoriais de Estados e Municípios;
  • Divisão Territorial Brasileira;
  • Alterações Toponímicas Municipais

O produto Malha Municipal Digital é um conjunto de arquivos digitais da representação dos limites de todos os municípios e estados brasileiros. Esse estudo subsidia os mapas municipais e o cálculo dos novos valores de áreas territoriais.

Quais cidades baianas atualizaram os Mapas Municipais?

  • Barra
  • Cacule
  • Canudos
  • Caravelas
  • Casa Nova
  • Cocos
  • Guajeru
  • Ibirapuá
  • Iuiu
  • Jaborandi
  • Lajedão
  • Matina
  • Medeiros Neto
  • Morro do Chapéu
  • Mucuri
  • Nilo Peçanha
  • Pilão Arcado
  • Remanso
  • Riacho de Santana
  • Rio do Antônio
  • Sebastião Laranjeiras
  • Taperoá
  • Uaua

Os estados com o maior número de revisões foram Paraná (399 municípios), São Paulo (173), Amazonas (62) e Piauí (53).

Leia Também:

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“As atualizações acontecem a partir da publicação de nova legislação, decisão judicial, atualizações cartográficas com disponibilização de novos insumos cartográficos e relatórios/pareceres técnicos confeccionados pelos respectivos órgãos estaduais responsáveis pela divisão político-administrativa de cada estado, encaminhados ao IBGE, explica o coordenador de Estruturas Territoriais do IBGE, Roberto Tavares.

Outras atualizações

Além disso, houve atualizações no cálculo da Área Territorial para 2025 que resultaram no valor total da extensão territorial do Brasil de 8.509.360,850 km². Também são disponibilizados nos valores de área para Municípios, Estados, Regiões Intermediárias, Regiões Imediatas e Grandes Regiões. Todos os valores são calculados com base na Malha Municipal Digital.

O IBGE também efetua o cadastro dos eventos ocorridos na Divisão Territorial Brasileira com a finalidade de atualizar o conhecimento do território do país para estruturar as etapas operacionais de coleta de dados, apuração, análise e divulgação geográfica e estatística, associadas às pesquisas domiciliares, estimativas populacionais anuais, censos e demais estudos geocientíficos.

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Tags:

Bahia divisas territoriais ibge

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